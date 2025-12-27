پخش زنده
امروز: -
سیلابهای اواخر آذرماه امسال، بیش از ۴۷۵ میلیارد تومان به بهرهبرداران و زیرساختهای کشاورزی استان سیستان و بلوچستان خسارت وارد کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان گفت: با وجود اینکه با صدور هشدار نارنجی هواشناسی، اقدامات پیشگیرانه و پروتکلهای مدیریت ریسک پیش از وقوع رخداد برای کاهش خسارات در دستور کار قرار گرفته بود، بخش کشاورزی بیشترین سهم از این خسارات را متحمل شده است.
علیرضا دهمرده همچنین خاطرنشان کرد که این برآورد اولیه خسارت، پس از جمعبندی گزارشهای دریافتی از مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانهای خسارتدیده انجام شده و ممکن است در مراحل تکمیلی مورد بازنگری قرار گیرد.
وی بر ضرورت حمایت فوری از کشاورزان آسیبدیده سیستان و بلوچستان تأکید کرد و تخصیص اعتبارات ویژه برای جبران خسارات و تسریع در بازسازی زیرساختهای آسیبدیده بخش کشاورزی استان را خواستار شد.