رئیس کل بازرسی گیلان گفت: معلمان شهید در سایه علم و دانش به بیداری رسیدند وبا نور معرفت و بیداری خود برای اسلام و انقلاب اسلامی فداکاری کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ یادواره شهید ابراهیم جعفری نخستین معلم شهید استان گیلان در زادگاهش مسجد درویش محب علی روستای بوئین فومن برگزار شد.

رئیس کل بازرسی گیلان در این مراسم، شهدا به ویژه شهدای معلم را طلایه داران عشق و ایثار و مقاومت دانست و گفت: معلمان شهید در سایه علم و دانش، به بیداری رسیدند و با نور معرفت و بیداری خود برای اسلام و انقلاب اسلامی فداکاری کردند.

احمد آقایی با اشاره به توطئه‌های مختلف استکبار جهانی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی افزود: استکبار جهانی به ویژه آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با توطئه‌های مختلف همواره برای نابودی نظام مقدس جمهوری اسلامی تلاش کرده‌اند، اما ملت مقاوم ایران ویژه جوانان غیور این مرز و بوم، با شهادت طلبی‌های خود در مقابل این توطئه‌ها ایستادگی کردند و امروز مهم‌ترین وظیفه ما ادامه راه شهداست.

جمیل عباسی غریب معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش گیلان هم در این مراسم، ضمن قرائت پیام مدیر کل آموزش و پرورش استان، گفت: امروز مهم‌ترین وظیفه مسئولان تعلیم و تربیت این است که با الهام از سیره شهیدان والا مقام در مسیر تعلیم و تربیت نسل آگاه و متعهد بکوشند و با گسترش فرهنگ ایثار و شهادت، از آرمان‌های پاک امام راحل و شهدای والا مقام پاسداری کنند.

معلم شهید ابراهیم جعفری در جریان تظاهرات مردمی علیه رژیم ستمشاهی در سال ۵۷ در خیابان لاکانی رشت، به دست دژخیمان رژیم به درجه رفیع شهادت نایل آمد.