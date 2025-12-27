به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی گفت: هزار و ۷۷۰ تن محصولات لبنی نیز امسال از استان به خارج از کشور صادر شد که ت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۹ درصد افزایش دارد..

محمد فتاحی افزود: امسال برای نخستین بار ۱۰ تن خوراک طیور با نظارت این اداره کل به خارج از کشور صادر شد و صادرات انواع محصولات دامی و آبزی استان نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد چشمگیری داشته است.

او گفت: ۱۸۴ هزار و ۷۳۵ قطعه آبزیان زینتی نیز از ابتدای سال جاری تاکنون در قالب ۲۳ محموله به خارج از کشور صادر شد.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی افزود: در این مدتدو هزار و ۲۰۰ تن خوراک و مکمل آبزیان در قالب ۹۱ محموله به خارج از کشور صادر شد که صادرات این محصول نسبت به مدت مشابه سال گذشته هشت درصد افزایش داشته است.

فتاحی گفت: ۵۱۳ تن آلایش مرغی در ۲۸ محموله نیز امسال به نظارت اداره کل دامپزشکی این استان به خارج از کشور صادر شد.

او افزود: دو هزار و ۹۲ تن تخم مرغ خوراکی نیز امسال در قالب ۸۴ محموله با رشد حدود سه برابری به خارج از کشور صادر شد.

مدیر کل دامپزشکی استان مرکزی گفت: ۱۶۳ تن گوشت مرغ منجمد تخم گذار در قالب شش محموله با نظارت اداره کل دامپزشکی به خارج از کشور صادر شد.

فتاحی همچنین از صادرات ۹۰ هزار قطعه پولت تخمگذار در این مدت خبرداد و افزود: این میزان صادرات نیز در قالب ۱۹ محموله به خارج از کشور صادر شده است.