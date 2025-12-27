در پی یک عملیات ضد صهیونیستی در شمال سرزمین‌های اشغالی، نیرو‌های نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی با یورش گسترده به قباطیه در جنوب جنین، این منطقه را به صحنه عملیات امنیتی جدیدی تبدیل کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای از آغاز یک «عملیات امنیتی» در روستای قباطیه واقع در جنوب جنین در کرانه باختری خبر داد. به ادعای ارتش، این عملیات با هدف «مقابله با تروریسم» و در پی حمله‌ای انجام شده که ابتدا در منطقه بیت‌شان و سپس در عین حارود و عفوله رخ داده است.

بر اساس این بیانیه، یگان‌هایی از نیرو‌های چترباز، واحد ویژه «دوفدوان» وابسته به فرماندهی مرکزی، به همراه نیرو‌های شاباک، پلیس مرزی و واحد «مسادا» وابسته به دستگاه اطلاعاتی رژیم صهیونیستی، از ساعات اولیه روز جمعه وارد قباطیه شده و عملیات خود را آغاز کرده‌اند.

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد نیرو‌های حاضر در این عملیات به منزل عامل حمله یورش برده و افراد مظنون را در محل بازجویی کرده‌اند. همچنین شاباک با همکاری ارتش، در حال انجام اقدامات لازم برای بررسی و آماده‌سازی جهت تخریب خانه عامل عملیات است.

در ادامه این بیانیه آمده است که نیرو‌ها همچنان به بازرسی دیگر نقاط روستا ادامه می‌دهند، به دنبال بازداشت افراد تحت تعقیب هستند و برای شناسایی محل نگهداری سلاح‌ها اقدام می‌کنند.

همچنین ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در جریان این تحولات، «ایال زامیر» رئیس ستاد کل ارتش ارزیابی امنیتی انجام داده و فرماندهان ارشد از جمله فرمانده منطقه مرکزی، فرمانده لشکر «گلعاد» و فرمانده لشکر کرانه باختری نیز به صورت میدانی وضعیت را بررسی کرده‌اند.

در همین حال، رسانه‌های فلسطینی گزارش دادند که ارتش رژیم صهیونیستی با استفاده از بولدوزر‌های نظامی و تیراندازی سنگین وارد قباطیه شده است. این یورش پس از آن صورت گرفت که «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی دستور اجرای عملیات نظامی در این منطقه را صادر کرد.

پیش‌تر، پلیس رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که یک شهروند فلسطینی با انجام حمله‌ای ترکیبی شامل زیر گرفتن با خودرو و سپس حمله با سلاح سرد، ۲ نفر را در شمال سرزمین‌های اشغالی به هلاکت رسانده است.

به گفته پلیس، این حمله ابتدا در شهر بیت‌شان منجر به کشته شدن یک مرد ۶۸ ساله شد و سپس عامل حمله با حرکت به سمت بزرگراه، یک صهیونیست دیگر را با ضربات چاقو به هلاکت رساند. پلیس رژیم صهیونیستی اعلام کرد عامل این حمله که اهل کرانه باختری است، پس از زخمی شدن به بیمارستان منتقل شده است.