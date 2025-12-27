پخش زنده
بر اثر ریزش بهمن در روستای آلواتان شهرستان میرآباد؛ یک نفر جان باخت و سه تن دیگر مفقود شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: این حادثه بامداد امروز شنبه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام و گزارش شد در پی ریزش بهمن در منطقه آلواتان شهرستان میرآباد چهار تن مفقود شدند.
حمید محبوبی افزود: نجاتگران پایگاه امداد و نجات هلال احمر نلاس بلافاصله به محل حادثه در کیلومتر ۴۰ محور نلاس به سردشت اعزام شدند.
محبوبی اضافه کرد: تاکنون یک نفر جان باخته و جستوجو برای سه مفقودی دیگر همچنان ادامه دارد.