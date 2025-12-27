به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ اردوی تیم ملی شمشیربازی اسلحه اپه آقایان و بانوان در رده سنی جوانان و بزرگسالان از فردا هشتم دی ماه تا ۱۷ دی‌ماه به میزبانی شهرستان اردکان استان یزد برگزار خواهد شد.

در این اردو که باهدف ارتقای سطح آمادگی فنی ورزشکاران و انتخاب نفرات برتر برای حضور در رقابت‌های پیش‌رو برگزار می‌شود؛ ۸ شمشیرباز منتخب کشور حضور دارند که اسامی محمد رضایی و آرش تخشا از اصفهان نیز در میان دعوت‌شدگان دیده می‌شود.

در بخش بانوان نیز ریحانه رضایی نماینده اصفهان در اردوی تیم ملی خواهد بود.