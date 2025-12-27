پخش زنده
رقابتهای کشتی آزاد جوانان قهرمانی ایران روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ماه به میزبانی استان تهران و در سالن شهدای هفتم تیر برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،بخشنامه برگزاری این مسابقات به شرح زیر است:
۱ ـ اوزان و شرایط سنی مسابقات:
الف) اوزان ۵۲ تا ۵۷- ۶۱- ۶۵- ۷۰- ۷۴- ۷۹- ۸۶- ۹۲- ۹۷- ۱۲۵- کیلوگرم.
ب) کشتی گیران رده سنی ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ لغایت ۱۱/۱۰/۱۳۸۷ مجاز به شرکت میباشند؛ و کشتی گیران رده سنی ۱۲/۱۰/۱۳۸۷ لغایت ۱۰/۱۰/۱۳۸۸ میبایست با گواهی پزشکی و رضایت نامه محضری ولی در مسابقات شرکت نمایند.
۲ ـ شرایط شرکت در مسابقات:
۱-۲-هر استان میباید با یک تیم کامل در این مسابقات شرکت کند. استان میزبان میتواند با ۲ تیم در این مسابقات شرکت نماید و لیکن قبل از وزن کشی نسبت به اعلام نفرات این دو تیم اقدام کرده و بالاترین نتیجه کشتی گیران برتر مبنای نتایج تیمی خواهد بود.
۲-۲- مسابقات در دو روز بر روی سه تشک برگزار خواهد شد.
۳-۲- مسابقات بدون ارفاق وزن برگزار خواهد شد.
۴-۲- دارندگان مدال در مسابقات آسیایی و جهانی نوجوانان آزاد در سال ۲۰۲۵ و ملیپوشان بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ در صورت دارا بودن شرایط سنی مجوز حضور در این مسابقات را دارند.
۵-۲- ملی پوشان اعزامی به مسابقات آسیایی و جهانی جوانان آزاد در سال ۲۰۲۵ به غیر از مدال آوران مسابقات جهانی سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی کشور را دارند (به شرط دارا بودن شرایط سنی)
۶-۲-مدال داران مسابقات جهانی جوانان از حضور در این مرحله معاف میباشند.
۷-۲- نحوه قرعه کشی و جدول مسابقات طبق ضوابط جاری اتحادیه جهانی کشتی خواهد بود.
۸-۲- حضور تمامی نفرات واجد شرایط در این مسابقات الزامی است. در صورت عدم شرکت از چرخه انتخابی تیم ملی حذف خواهند شد.
۳- هیاتهای کشتی استانها طبق جدول ذیل میبایست نسبت به معرفی مربیان تیمها اقدام نمایند با توجه به فضای اسکان و رعایت نکات بهداشتی از معرفی و اعزام نفرات اضافه تحت هر عنوان خودداری نمایید.
مقرر گردید بر اساس بند ۶ صورتجلسه مورخ ۱۸/۱۰/۱۴۰۳ کیمته امور استانها یک نفر به عنوان سرپرست معرفی گردد.
۴- مدارک لازم:
الف-) اصل شناسنامه و کارت ملی ب-) کارت بیمه ورزشی معتبرکشتی ج-) معرفی نامه از هیات کشتی استان ذیربط دـ) کارت ملی کشتی یا ارائه مدارک ثبت نام دریافت کارت ملی کشتی (کشتی گیران و مربیان). و-) ارائه تعهد نامه دوپینگ که میبایست هیاتهای کشتی استانها نیز آنرا تایید نمایند الزامی است. د-) کارت پایان خدمت یا کارت معافیت و برگه اعزام به خدمت از نظام وظیفه برای مشمولین یا گواهی تحصیلی، یا مجوز فعالیت ورزشی از پلیس +۱۰.
تذکر مهم و جدی: هیاتهای کشتی استانها ملزم میباشند جهت ثبت نام و دریافت آی دی کارت کشتی گیران و مربیان تیمهای خود از طریق سامانه جامع مسابقات کشتی اقدام نمایند؛ و در صورت نداشتن آی دی کارت به هیچ عنوان پذیرش انجام نمیگردد. آخرین مهلت بارگزاری مدارک و دریافت آیدی کارت در سامانه جامع مسابقات مورخ ۰۷/۱۰/۱۴۰۴ میباشد.
۵- برنامه برگزاری مسابقات:
سرپرست مسابقات می تواند با توجه به روند اجرا و برگزاری رقابت ها ، تغییراتی در زمانبندی مسابقات مذکور ایجاد نماید. در صورت تغییر محل برگزاری مسابقات و محل اسکان متعاقبا اعلام خواهد شد.