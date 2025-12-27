

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ در پی وقوع حوادث متعدد ریزش سنگ و رانش زمین در محور بلده–دوآب که تیرماه امسال منجر به مرگ دو نفر شد، رهاسازی سنگ‌های معلق در محدوده حادثه خیز آغاز شده است.

این شبکه ارتباطی از سمت جاده هراز تا پل زنگوله حدود ۱۱۰ کیلومتر طول دارد که محور پرتردد، چون کمربند ارتباطی بین ۲ محور هراز و کندوان است.

ریزش، رانش زمین، سقوط سنگ از ارتفاعات در بیشتر فصول به ویژه پاییز و زمستان به نقاط پایین دست و فعالیت پرشمار کارگاه‌های معدنی سبب بروز حوادث ناگوار می‌شود.



