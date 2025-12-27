پخش زنده
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اسدآباد، از کشف ۳۷ سکه تاریخی مربوط به دوران ساسانیان در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، کامران اکبری شایگان امروز گفت: در یک عملیات مشترک در شهرستان اسدآباد و با همکاری یگان حفاظت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اسدآباد، پلیس آگاهی و رئیس پاسگاه انتظامی ، ۳۷ سکه تاریخی کشف شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اسدآباد افزود : متهمین پس از شناسایی و دستگیری به مراجع قضایی معرفی و تحویل شدند و سکههای کشف شده نیز جهت بررسی دقیق تاریخی و تعیین اصل یا بدل بودن آنها به میراثفرهنگی استان منتقل شدند تا کارشناسان مربوطه نسبت به ارزیابی علمی و مستند اقدام کنند.
وی گفت: مردم باید در حفظ و حراست از آثار تاریخی کوشا باشند، چرا که این میراث گرانبها هویت و شناسنامه فرهنگی سرزمین ماست، همچنین از همکاری و همراهی تمامی دستگاههای مسئول و مردم شهرستان اسدآباد در پاسداری از این سرمایههای ملی قدردانی میشود.