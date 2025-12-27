

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیروس آقاجانزاده با بیان اینکه تولید و تکثیر ارقام جدید مرکبات با هدف افزایش عملکرد و کاهش ضایعات به طور پیوسته در پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری در دستور کار قرار دارد، اظهار داشت: در حال حاضر پژوهش‌های مربوط به انواع مرکبات، زیتون، انار و انجیر در ایستگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در استان‌های مختلف انجام می شود که معرفی چندین گونه گرمسیری از جمله نتایج این پژوهش ها بوده است.

وی افزود: پرتقال توسرخ ایرسا و آریا که ایرانی است و پرتقال نیوهال، پرتقال ناولینا و پرتقال اسپرینگ ناول به همراه نارنگی نارین، نارنگی نولز، نارنگی ماریسول، نارنگی کلوزلینا، نارنگی سوجی‌یاما و نارنگی اکیتسو از جمله مرکباتی است که پژوهشکده آنها را معرفی کرده است.

رئیس پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری تصریح کرد: نارنگی‌های خرم، جهانگیر، تابان، تابش، زرین و یاشار نیز میوه های ایرانی اند که با کیفیتی بسیار بالا تولید و معرفی شده اند.

آقاجانزاده با بیان اینکه تاکنون ۲۷ رقم مرکبات جدید برای تکثیر در اختیار تکثیرکنندگان بخش خصوصی گذاشته شده است، افزود: بخشی از نتایج این پژوهش‌ها در سال‌های اخیر کاهش چشمگیر ضایعات و افزایش مستمر تولید طی ۴ سال اخیر بوده است.