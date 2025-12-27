به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این رقابت‌ها در ۱۱ دور در بخش زنان و ۱۳ دور در بخش مردان برگزار می‌شود و جایزه این مسابقات یک میلیون یورو اعلام شده است.



نتایج نمایندگان ایران به این شرح است:

** مردان: (۱۵۰ شرکت کننده)

- دور پنجم:

استاد بزرگ سینا موحد ۰ - ۱ استاد بزرگ داماراجو گوکش از هند

استاد بزرگ محمد امین طباطبایی ۰.۵ - ۰.۵ استاد بزرگ لینیر دومینگس از آمریکا

استاد بزرگ پویا ایدنی ۰ - ۱ استاد بزرگ دانیل دوبوف از روسیه

استاد بزرگ پرهام مقصودلو ۱ - ۰ استاد بزرگ شمس الدین وحیداف از ازبکستان

استاد بزرگ بردیا دانشور ۰ - ۱ استاد بزرگ آلکساندر موتیلف از رومانی

استاد بزرگ مهدی غلامی ۱ - ۰ استاد بزرگ سالم صالح از امارات

استاد بزرگ علیرضا فیروزجا از فرانسه ۰.۵ - ۰.۵ استاد بزرگ نیکیتا پتروف از مونته نگرو

- در جدول بخش مردان استاد بزرگ مگنوس کارلسن از نروژ با ۴.۵ امتیاز و پوئن شکنی بهتر نسبت به استاد بزرگ ارجون ارگایسی از هند استاد بزرگ ماکسیم واشیه لاگارو از فرانسه در صدر قرار گرفت. از ایران سینا موحد با ۳.۵ امتیاز در رده بیست و یکم قرار گرفت و بهترین عملکرد را دارد.

در دوره قبل در سال ۲۰۲۴ وولودار مورزین از روسیه، استاد بزرگ آلکساندر گریشچوک از روسیه و استاد بزرگ ایان نپوم نیاتچی از روسیه اول تا سوم شدند و از ایران استاد بزرگ احسان قائم مقامی در رده ۱۷۳ جای گرفت.

- در شطرنج رپید مردان قهرمان جهانی ویسواناتان آناند هندی با ۱۲ قهرمانی و یک نایب قهرمانی رکورد دار دست نیافتنی است. مگنوس کارلسن نروژی با ۵ قهرمانی و یک نایب قهرمانی و ۲ مقام سومی در رده دوم قرار دارد. آلکسی شیروف از اسپانیا، گری کاسپاروف از روسیه، لوان آرونیان از ارمنستان، گاتا کامسکی از آمریکا، سرگئی کاریاکین از روسیه، واسیلی ایوانچوک از اوکراین، شهریار ممدیاروف از جمهوری آذربایجان، نادربک عبدالستاروف از ازبکستان و دانیل دوبوف از روسیه هر کدام یک بار قهرمان رپید جهان شده‌اند.

** زنان: (۱۴۱ شرکت کننده) (ایران شرکت کننده ندارد.)

- دور چهارم:

سارا سادات خادم الشریعه از اسپانیا ۱ - ۰ استاد بین المللی مالتسفسکایا از لهستان

- در رده بندی بخش زنان استاد بزرگ جینر ژو از چین با ۴ امتیاز صدرنشین شد و استاد بزرگ نینو باتسیاشویلی از گرجستان و استاد بزرگ آلکساندرا گوریاچکینا از روسیه ۳.۵ امتیاز دوم و سوم هستند.

- در سال ۲۰۲۴ استاد بزرگ هامپی کونرو از هند، استاد بزرگ جو ون جون از چین و استاد بزرگ کاترینا لانیو از روسیه اول تا سوم شدند.

- در تاریخ رقابت‌های رپید قهرمانی جهان در بخش بانوان، جو ون جون از چین با ۲ قهرمانی رکورد دار است. در این رقابت‌ها سارا سادات خادم الشریعه در سال ۲۰۱۸ نایب قهرمان شد.