پخش زنده
امروز: -
همزمان با ایام کریسمس و اوج خریدهای سال نو میلادی، حامیان حقوق فلسطینیان با به اهتزاز درآوردن پرچمهای بزرگ فلسطین در مراکز خرید، خشم و انزجار خود را علیه رژیم صهیونیستی و حامیان این رژیم فریاد زدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، همزمان با اوج خریدهای سال نو میلادی و در حالی که مراکز خرید انگلیس به ویژه در پایتخت مملو از جمعیت بود، معترضان به رژیم صهیونیستی و شرکتهای حامی مالی این رژیم، با شعار آزادی فلسطین و شرم بر حامیان اسراییل، همگان را به تحریم کالاهای شرکتهای حامی رژیم صهیونیستی دعودت کردند.
معترضان با نام بردن از شرکتهای حامی اسراییل و درخواست تعطیلی آنها، تاکید کردند، نخواهیم گذاشت در حالی که با پولتان کودکان فلسطینی قطعه قطعه میشوند و دهها هزار کودک یتیم شده و در ویرانههای غزه نیز حتی اجازه ورود غذا و آب برای آنان داده نمیشود، شما راحت به تجارت خون آشامانه خود ادامه دهید.
آنان همچنین در شعارهایشان خطاب به حاضران در این مراکز خرید گفتند، مادامیکه شما با خریدهای خود از رژیم خون آشام صهیونیستی حمایت میکنید در جنایات این رژیم شریکید.
حامیان فلسطین همچنین از عموم مردم خواستند در خریدهای خود به فهرست شرکتهایی که حامی اسراییل هستند توجه کنند و از خرید کالا از آنها خودداری کنند.
ماموران امنیتی این مراکز خرید، با حامیان فلسطین درگیر شدند و تلاش کردند آنان را از این مراکز بیرون کنند که شماری از مردم و حاضران در این مراکز به حمایت از این حامیان فلسطین پرداختند برخی از مردم نیز با حامیان فلسطین همراه و هم زبان شدند و به جمع آنان پیوستند.
تحریم خرید کالا از شرکتهای حامی مالی رژیم اسراییل سبب شده زیانهای هنگفت نصیب این شرکتها شود و صدها شعبه این شرکتها نیز به علت کاهش خرید و خشم و نفرت مردم از آنان تعطیل شدهاند.
در پی کاهش خرید مردم از شرکتهای حامی رژیم اسراییل، این شرکت ها، برای ترغیب مردم به خرید، به تخفیفهای ویژه روی آوردهاند تا بدین طریق بخشی از زیانهای خود را جبران و قبح نخریدن از این شرکتها را کم کنند، اما شواهد نشان میدهد با این ترفند نیز نتوانستند توفیقات قابل توجهی به دست آورند.
حامیان فلسطین همچنین با اشاره به دستگیری و زندانی شدن صدها نفر از مخالفان رژیم اسراییل و تامین جنگ افزار برای این رژیم، بی توجهی به وضع جسمی حامیان فلسطین که در زندان دست به اعتصاب غذا زدهاند محکوم کردند و آزادی فوری آنان را خواستار شدند.