یازدهمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران با حضور نویسندگان و مترجمان برتر این حوزه در خانه هنرمندان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در بخش اول این مراسم از داوود کیانیان هنرمند تئاتر تجلیل شد. کیانیان پس از دریافت جایزه بابت این تجلیل از تمام دست‌اندرکاران تشکر کرد. سپس آثار برتر در بخش های مختلف معرفی شدند:

نمایشنامه های ترجمه شده

در بخش نمایشنامه‌های ترجمه‌شده چاپ‌شده در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ از ایلناز حقوقی و حمید دشتی تقدیر به عمل آمد و تندیس و دیپلم افتخار این بخش به مقداد جاوید صباغیان برای «اورستس» تعلق گرفت.

صباغیان در سخنان کوتاهی گفت: خوشحالم که هیات داوران این جایزه را به من دادند و از چندتن از دوستانم که در ترجمه کتاب «اورستس» من را همراهی کردند تشکر می‌کنم.

نمایشنامه های تالیفی

در ادامه نوبت به بخش نمایشنامه‌های تالیفی چاپ شده رسید و کامران شهلایی، مهدی میرباقری و هاله مشتاقی‌نیا به عنوان اعضای هیات داوران بر روی صحنه حاضر شدند.

در بخش نمایشنامه‌های تألیفی چاپ‌شده از محمدرضا آریان‌فر، غلامحسین دولت‌آبادی و مهدی اکبری (اولین نمایشنامه چاپ شده) تقدیر شد.

تندیس و دیپلم افتخار این بخش هم به رضا بهکام برای «پاریس بی‌مادر» اهدا شد.

نمایشنامه های کودک و نوجوان

سپس نوبت به بخش نمایش‌نامه‌نویسی کودک و نوجوان رسید که در این بخش از وحید کیارسی تقدیر و تندیس و دیپلم افتخار هم به سعید محسنی برای «پرتقال‌فروش پیدا شد» اهدا شد.

در ادامه نوبت به بخش نمایشنامه‌های اجراشده در سال ۱۴۰۳ رسید که امیر بهروزی، علی عابدی و نوشین تبریزی به عنوان هیات داوران بر روی صحنه حاضر شدند.

در این بخش از منصور کامکار و کامران شهلایی تقدیر شد و تندیس و دیپلم افتخار به کهبد تاراج برای «غلامرضا لبخندی» اهدا شد.

جایزه آکادمی نمایشنامه نویسی

سپس نوبت به جایزه آکادمی نمایشنامه‌نویسی اعضای کانون نمایشنامه‌نویسان و مترجمان خانه‌تئاتر رسید.

در این بخش، ابتدا سیدحسن حسینی -دبیر اجرایی بخش آکادمی- در توضیح این بخش گفت: در این دوره بخش آکادمی به عنوان یکی ابتکار و با هدف اینکه مدلی متفاوت از داوری و انتخاب صنفی اتفاق بیافتد برگزار شد. این مدل داوری برپایه استقلال رای و محور شفافیت و ارزیابی بهتر آثار است.

وی ادامه داد: در این دوره ۴۵ داور از اعضای کانون نمایشنامه‌نویسان و مترجمان خانه‌تئاتر مسئولیت داوری ۷۷اثر را برعهده داشتند. در این داوری هویت نویسندگان از نگاه داوران و هویت داوران هم برای نویسندگان مشخص نبود. این ویژگی نقطه عطفی در نمایشنامه‌نویسی بود.

دبیر اجرایی این جایزه خاطرنشان کرد: البته این میسر کاستی‌هایی دارد که برطرف خواهیم کرد، اما این تجربه گامی اساسی در داوری صنفی و مشارکت جمعی متخصصان است. می‌توان در آینده این مدل را بهبود بخشید و این تجربه نشان داد کانون نمایشنامه‌نویسان و مترجمان خانه‌تئاتر می‌توانند به چنین شیوه‌ای افتخار و این داوری ارزشمند را حفط کنند.

وی بیان کرد: از ۴۵ داور این بخش قدردانی را دارم، زیرا باحوصله، تعهد و شفافیت آثار را در طول چندماه داوری کردند و بی‌تردید مسئولیت‌پذیری ان داوران قابل تقدیر است. امیدوارم این تجربه کانون نمایشنامه‌نویسان و مترجمان را اثرگذارتر و معتبرتر کند و به تئاتر این کشور کمک کند.

در این بخش از فرید عقیده‌مند الهی، محمدرضا کوهستانی و مهدی همتی در این بخش تقدیر شد و تندیس و دیپلم افتخار هم به میلاد حسینی برای «خاندان سورن» اهدا شد.

نمایشنامه های عروسکی

سپس نوبت به بخش پایانی تجلیل‌ها یعنی نمایشنامه‌های تئاتر عروسکی رسید که در این بخش از امین رضا ملک‌محمودی و پویا پیرحسینلو تقدیر به عمل آمد.

ضمنا تندیس و دیپلم افتخار انجمن نمایشگران عروسکی به شیلا صلاح رسید و روزبه حسینی هم تندیس و دیپلم‌افتخار این بخش را دریافت کرد.