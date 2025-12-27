پخش زنده
امروز: -
اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان پلدشت طرح شهید سلیمانی را در ۲۲ روستای این شهرستان اجرامی کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان پلدشت هدف از اجرای این طرح در روستاها را ارتقاء شاخصهای مقاوم سازی مساکن روستایی شهرستان از طریق حضور میدانی در روستاها و دیدار چهره به چهره با جوانان، معتمدین، ریش سفیدان، دهیاران، شوراهای اسلامی و اقشار مختلف مردم روستاها جهت آشنایی بیشتر مردم با تسهیلات طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی میباشد
محمد رضا ممی زاده خاطر نشان کرد: این طرح با حضور کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان پلدشت در ۲۲ روستای این شهرستان اجراء شد.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان پلدشت میزان تسهیلات طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی برای هر واحد مسکونی را ۴۰۰ میلیون تومان با نرخ سود بانکی ۵ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله با احتساب دوران مشارکت عنوان کرد و گفت: این طرح در سایر روستاهای این شهرستان نیز اجرا خواهد شد.