همزمان با ایام رجب و در اقدامی خداپسندانه، خیر نیک اندیش اصفهانی با اهدای دومیلیارد و ۴۸۰ میلیون ریال زمینه ساز آزادی شش زندان جرایم غیرعمد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر نمایندگی ستاد دیه استان با اشاره به اینکه آزادی یک فرد از زندان، نجات یک خانوده از گرداب سختی هاست، گفت: این خانواده نیک سرشت با مبلغ اهدایی خود علاوه بر فراهم کردن مقدمات آزادی ۶ زندانی نیازمند جرائم غیرعمد زمینه ساز بازگشت شرافتمندانه آنان به آغوش جامعه و کانون گرم خانواده شد.

گرجی زاده با تاکید بر ترویج اقدامات خیرانه و کمک به همنوع ابراز امیدواری کرد این اقدام به عنوان حرکت حسنه در بین آحاد جامعه فرهنگ سازی و در قالب پویش مردمی مورد استقبال مردم نوعدوست و نیک سرشت شهر اصفهان بزرگ قرار گیرد.