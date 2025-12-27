پخش زنده
امروز: -
استاندار کرمانشاه، پس از بازدید از پروژههای مدیریت شهری، بر لزوم تسریع در اجرای طرحهای عمرانی، افزایش نشاط اجتماعی و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای شهری تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،دکتر منوچهر حبیبی با اشاره به بازدید خود از پارک کوهستان، این مجموعه را یکی از ظرفیتهای مهم در راستای ایجاد شادی و نشاط شهروندان دانست و اظهار کرد: با توجه به ارتباط مردم با طبیعت، باید از ظرفیتهای موجود این پارک به بهترین شکل استفاده شود.
استاندار کرمانشاه افزود: در این بازدید فعالسازی آبشارهای مصنوعی، انجام نظافت بهصورت روزانه و فراهم شدن امکان استفاده شهروندان از مجموعه پارک کوهستان کرمانشاه در طول روز و شب مورد تأکید قرار گرفت.
دکتر حبیبی با اشاره به بازدید از شهربازی فانفار گفت: بازسازی این شهربازی قدیمی پیشرفت خوبی دارد و تأکید شد این مجموعه تا پیش از پایان سال به بهرهبرداری برسد تا مردم بتوانند از آن استفاده کنند.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه اکنون دستگاههای نصبشده در این مجموعه در حال تست است افزود: مشکل تأمین برق شهربازی فانفار برطرف شده است و از آنجا که این پروژه با مشارکت بخش خصوصی در حال اجراست، بر ضرورت حضور هرچه سریعتر سرمایهگذار و آمادهسازی مجموعه برای بهرهبرداری تأکید شد.
دکتر حبیبی با اشاره به برنامهریزی برای ساخت شهربازی اصلی شهر کرمانشاه، گفت: فراخوان این پروژه تهیه شده است و از طریق جذب سرمایهگذار در حال پیگیری هستیم تا هرچه سریعتر وضعیت سرمایهگذاری مشخص و عملیات اجرایی آن آغاز شود.
استاندار کرمانشاه با اشاره به بازدید از وضعیت محله آقاجان، افزود: بافت قدیمی این محله مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است، از اینرو تأکید شد هرچه سریعتر مسیر جدید دسترسی به این محله بازگشایی شود و محدوده فضای سبز و ورزشی محله نیز آماده شود که همکاری شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی برای تسریع در اجرای طرحها ضروری است تا شرایط سکونت مردم در این منطقه بهتر شود.
دکتر حبیبی از پروژه تقاطع میدان آزادگان بهعنوان یکی از تقاطعهای کلیدی و با کارکرد بسیار بالا در شهر کرمانشاه نام برد و گفت: این تقاطع نقش مهمی در ساماندهی ترافیک جنوب غربی شهر دارد و بهدلیل اهمیت بالا، طراحی مناسب، تملک اراضی و پیشرفت عملیات اجرایی آن از اولویتهاست.
وی گفت: در حال حاضر فعالیت عمرانی در پروژه تقاطع میدان آزادگان در جریان است و با تزریق منابع مالی، تلاش میشود عملیات اجرایی سریعتر انجام شود و طرح در مدت زمان مشخص به بهرهبرداری برسد.