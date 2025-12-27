هیئت‌های اجرایی هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در ۳۳ شهرستان خراسان رضوی به جز مشهد انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خراسان رضوی گفت: مطابق تقویم انتخابات شورا‌ها تا پایان وقت امروز، شنبه (۶ دی) مهلت هفت روزه‌ای به فرمانداری‌ها داده شده بود تا از میان معتمدین محلی، هیئت‌های اجرایی انتخابات شورا‌ها تعیین شوند.

مسلم ساقی با بیان اینکه تا پایان وقت امروز نیز هیئت اجرایی مشهد مشخص خواهد شد، گفت: در هر شهرستان، فرماندار، رئیس دادگستری و رئیس اداره ثبت احوال به عنوان اعضای حقوقی و هشت عضو دیگر از میان معتمدین محلی به عنوان عضو حقیقی، اعضای هیات‌های اجرایی انتخابات شورا‌های شهر را تشکیل می‌دهند.

او ادامه داد: در مجموع برای ۳۳ شهرستان استان تاکنون ۳۶۳ عضو هیئت اجرایی مشخص شده‌اند که با انتخاب اعضای هیئت اجرایی مشهد، ۱۱ نفر دیگر به این تعداد افزوده می‌شود.

ساقی همچنین گفت: با اختلاف ۲۴ روزه، هیئت‌های اجرایی انتخابات شورا‌های روستایی هم در سطح ۸۳ بخشداری پس از تعیین هیئت‌های اجرایی انتخابات شورا‌های شهر تعیین می‌شود.

هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در ۹۷ حوزه انتخابیه شهری و بیش از دو هزار و ۵۰۰ حوزه انتخابیه روستایی خراسان رضوی، روز ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.