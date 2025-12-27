کارشناس هواشناسی: انباشت آلاینده‌ها را تا اواخر وقت امروز داریم و از پیش از ظهر فردا وزش باد و بارش برف و باران را در ارتفاعات خواهیم داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزیزد، میر حسینی گفت: به دلیل پایداری و سکون نسبی جو، انباشت آلاینده‌ها تا اوایل وقت فردا همچنان در مناطق صنعتی و محور‌های پرتردد شهری و احتمال کاهش کیفیت هوا در این مناطق وجود دارد.

وی ادامه داد: از پیش از ظهر فردا و طی روز دوشنبه با فعالیت امواج ناپایدار جوی، شرایط جوی استان تغییر خواهد کرد؛ به‌طوری‌که افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید و گاهی تندباد در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

میر حسینی گفت: همچنین در برخی مناطق، به‌ویژه ارتفاعات استان، بارش برف و باران و در پاره‌ای نقاط رگبار، رعد و برق و احتمال تگرگ دور از انتظار نیست.

وی ادامه داد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، پس از عبور این سامانه و از روز سه‌شنبه، کاهش محسوس دمای شبانه در سطح استان یزد رخ خواهد داد و شهروندان به‌ویژه در مناطق سردسیر باید تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.

صبح امروز سبزدشت، نیر، اشکذر، خرانق و گاریز با ثبت دمای منفی ۲ درجه سانتی‌گراد سردترین نقاط استان یزد بودند. در مقابل، بافق با دمای ۱۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین منطقه استان در شبانه‌روز گذشته به ثبت رسید.

دمای هوای شهر یزد نیز بین ۱ تا ۱۴ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده که نشان‌دهنده اختلاف دمای قابل توجه شب و روز در مرکز استان است.