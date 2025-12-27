پخش زنده
محور چالوس و آزادراه تهران – شمال دارای بارش برف و باران هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مرکز مدیریت راههای کشور اعلام کرد: محور چالوس و آزادراه تهران – شمال دارای بارش برف و باران هستند.
بر این اساس هم اکنون در صبح روز شنبه ۶ دی ماه ۱۴۰۴؛ تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه و آزادراه تهران - شمال مسیر (رفت و برگشت) روان است.
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورها:
- ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج – تهران حدفاصل پایانه شهیدکلانتری تا پل کلاک و محدودههای وردآورد و بوستان جنگلی چیتگر
- ترافیک سنگین در آزادراه ساوه – تهران حدفاصل رضی آباد تا احمدآبادمستوفی
- ترافیک سنگین در محور شهریار – تهران در برخی از مقاطع
- ترافیک سنگین در بزرگراه ورامین – تهران حدفاصل طالب آباد تا قلعه نو
- تردد روان در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران - پردیس، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت)
- ضمنا محور چالوس و آزادراه تهران – شمال دارای بارش برف و باران و سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی میباشند.
- بارش برف و باران و مه گرفتگی در برخی از محورهای استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، قزوین، مازندران، البرز، تهران، کردستان، کرمان، کهگیلویه و بویر احمد و فارس
- بارش باران در برخی از محورهای استانهای خوزستان و بوشهر
*محورهای مسدود غیرشریانی:
۱- دوآب – بلده (رفت و برگشت)
۲– سرو آباد – پاوه (گردنه تته)
۳- سی سخت – پادنا (رفت و برگشت)
۴- پونل – خلخال
*محور دارای انسداد فصلی:
۱- گنجنامه – تویسرکان