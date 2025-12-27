محور چالوس و آزادراه تهران – شمال دارای بارش برف و باران هستند.

بارش برف و باران در محور چالوس و آزادراه تهران – شمال

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد: محور چالوس و آزادراه تهران – شمال دارای بارش برف و باران هستند.

بر این اساس هم اکنون در صبح روز شنبه ۶ دی ماه ۱۴۰۴؛ تردد در محور‌های چالوس، هراز، فیروزکوه و آزادراه تهران - شمال مسیر (رفت و برگشت) روان است.

آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورها:

- ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج – تهران حدفاصل پایانه شهیدکلانتری تا پل کلاک و محدوده‌های وردآورد و بوستان جنگلی چیتگر

- ترافیک سنگین در آزادراه ساوه – تهران حدفاصل رضی آباد تا احمدآبادمستوفی

- ترافیک سنگین در محور شهریار – تهران در برخی از مقاطع

- ترافیک سنگین در بزرگراه ورامین – تهران حدفاصل طالب آباد تا قلعه نو

- تردد روان در محور‌های چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران - پردیس، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت)

- ضمنا محور چالوس و آزادراه تهران – شمال دارای بارش برف و باران و سایر محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی می‌باشند.

- بارش برف و باران و مه گرفتگی در برخی از محور‌های استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، قزوین، مازندران، البرز، تهران، کردستان، کرمان، کهگیلویه و بویر احمد و فارس

- بارش باران در برخی از محور‌های استان‌های خوزستان و بوشهر

*محور‌های مسدود غیرشریانی:

۱- دوآب – بلده (رفت و برگشت)

۲– سرو آباد – پاوه (گردنه تته)

۳- سی سخت – پادنا (رفت و برگشت)

۴- پونل – خلخال

*محور دارای انسداد فصلی:

۱- گنجنامه – تویسرکان