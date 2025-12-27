پخش زنده
از ابتدای سال تاکنون ۹ هزار تن گیاه دارویی از ۳۴۳ هکتار زمینهای زیرکشت در هرمزگان برداشت شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مجری طرح گیاهان دارویی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: آلوئهورا، حنا، چای ترش، گل محمدی، گلنار فارسی، رزماری، نعنا فلفلی، سپستان، اپونتیا و مارچوبه از مهمترین گیاهان دارویی کشت شده در هرمزگان است.
طاهره ملاحی افزود: با فراهم آمدن شرایط مناسب به ویژه بهبود نسبی بارندگی، این سطح در یک برنامه پنجساله به ۸۰۰ هکتار افزایش مییابد.
وی مهمترین مانع توسعه این بخش را نبود صنایع فرآوری در استان عنوان کرد و گفت: هم اکنون محصول تولیدی بیشتر به صورت خام و با قیمت پایین به سایر استانها فرستاده میشود که ارزش افزوده چندانی ندارد.
مجری طرح گیاهان دارویی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: تحمل خشکی، افزایش بهرهوری آب، امکان کشت در عرصههای کوچک و حاشیه باغها از مزیتهای کشت گیاهان دارویی است که علاوه بر صرفه اقتصادی، به اشتغالزایی زنان روستایی کمک میکند.
ملاحی گفت: برای ترویج کشت گیاهان دارویی، برگزاری دورههای آموزشی، اعطای تسهیلات برای خرید دستگاههای خشککن و گلابگیری و توزیع نهالهای یارانهای صورت گرفته است.
وی افزود: استفاده از روشهای نوین آبیاری، کشت دیم در زمینهای شیبدار مناطق با بارندگی بیش از ۳۰۰ میلیمتر، به نژادی ارقام بومی سازگار، استفاده از مالچهای زیستی و توسعه کشت گیاهان شور پسند موجب کشت پایدار این گیاهان میشود.
هم اکنون هشت هزار نمونه گیاهی از هزار گونه و ۹۷ خانواده در نوار ساحلی، دشتها، دامنه قلهها، و تپه ماهورهای استان هرمزگان شناسایی شده است.
آویشن آنغوزه، درمنه، مورتلخ (مورخشک)، آویشن، و درمنه شاه از گیاهان دارویی پرمصرف در بین مردم هرمزگان است.