با تلاش پلیس، جوان ۱۸ ساله پس از ۲۰ روز با دستگیری عامل آدم ربایی آزاد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،️فرمانده انتظامی کهنوج گفت: اواسط آذرماه سال جاری، یک مورد آدم ربایی در یکی از نقاط شهر کهنوج به پلیس گزارش و مشخص شد آدم ربایان این مرد جوان را به یکی از شهرستانهای همجوار منتقل و در منطقهای نامعلوم مخفی کردهاند
️سرهنگ "احمد یوسفی" افزود: در ادامه با تلاش شبانه روزی ماموران پلیس آگاهی، محل اختفاء گروگان شناسایی و ضمن دستگیری عامل گروگان گیری، فرد گرو نیز پس از ۲۰ روز آزاد شد که تلاش پلیس برای دستگیری همدستان متهم ادامه دارد.