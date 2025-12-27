به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،️فرمانده انتظامی کهنوج گفت: اواسط آذرماه سال جاری، یک مورد آدم ربایی در یکی از نقاط شهر کهنوج به پلیس گزارش و مشخص شد آدم ربایان این مرد جوان را به یکی از شهرستان‌های همجوار منتقل و در منطقه‌ای نامعلوم مخفی کرده‌اند

️سرهنگ "احمد یوسفی" افزود: در ادامه با تلاش شبانه روزی ماموران پلیس آگاهی، محل اختفاء گروگان شناسایی و ضمن دستگیری عامل گروگان گیری، فرد گرو نیز پس از ۲۰ روز آزاد شد که تلاش پلیس برای دستگیری همدستان متهم ادامه دارد.