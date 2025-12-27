پخش زنده
دادستان سمنان گفت: ۶۸ نفر از زندانیان معسر و نیازمند با همت انجمن حمایت زندانیان استان و مشارکت خیرین به آغوش خانوادههای خود بازگشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در ادامه سیاستهای عدالتمحور قوه قضائیه و تأکیدات رئیس قوه قضائیه بر صیانت از بنیان خانواده و کاهش آسیبهای اجتماعی، حمایت از خانوادههای زندانیان نیازمند بهعنوان یکی از محورهای مهم اقدامات دستگاه قضایی در استان سمنان در دستور کار قرار گرفته است.
این رویکرد با راهبری ریاست کل دادگستری استان سمنان و در چارچوب سند تحول و تعالی قضایی و برنامه جامع عملیاتی سال جاری، با همراهی انجمن حمایت زندانیان و مشارکت خیرین، به گامهای مؤثر در تأمین معیشت، بازگشت امید و حفظ انسجام خانوادهها منجر شده است.
محمدتقی گلی دادستان سمنان گفت: از ابتدای امسال تا پایان آذر، در مجموع حدود ۶ میلیارد تومان کمکهای نقدی و غیرنقدی به خانوادههای زندانیان و زندانیان نیازمند در استان پرداخت شده است.
وی افزود: در همین بازه زمانی، ۶۸ نفر از زندانیان معسر و نیازمند با همت انجمن حمایت زندانیان سمنان و مشارکت خیرین و با پرداخت بدهی بالغ بر ۱۸ میلیارد ریال، از زندان آزاد شده و به آغوش خانوادههای خود بازگشتند.
رئیس هیئتمدیره انجمن حمایت زندانیان سمنان، با اشاره به حمایتهای معیشتی و رفاهی گفت: در این مدت، با اختصاص ۷۰۰ میلیون تومان، کالاهای اساسی شامل یخچال، فرش ماشینی، لباسشویی و کولر به خانوادههای زندانیان نیازمند شهرستان اهدا شده است تا بخشی از نیازهای اولیه این خانوادهها تأمین شود.
گلی با بیان اینکه حمایتها فقط به کمکهای مقطعی محدود نشده است، افزود: در هشتماهه امسال ۱۰۰ نفر از معرفیشدگان انجمن حمایت زندانیان سمنان از وامهای قرضالحسنه ۲۰ میلیون تومانی بهرهمند شدهاند و برای نزدیک به ۶۰ خانواده نیز با تأمین ابزار کار و ایجاد اشتغال خانگی، زمینه اشتغال پایدار و درآمد ثابت فراهم شده است.