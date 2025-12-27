آغاز بارش برف در گردنه چری کوهرنگ

کارشناس مرکز مدیریت راه‌های راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری از آغاز بارش برف در گردنه چری کوهرنگ خبر داد و از رانندگان خواست با رعایت کامل نکات ایمنی و حرکت با سرعت مطمئنه تردد کنند.