کارشناس مرکز مدیریت راههای راهداری و حملونقل جادهای چهارمحال و بختیاری از آغاز بارش برف در گردنه چری کوهرنگ خبر داد و از رانندگان خواست با رعایت کامل نکات ایمنی و حرکت با سرعت مطمئنه تردد کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مهدوی افزود: با آغاز بارش برف در گردنه چری شرایط تردد در این مسیر لغزنده شده است.
وی گفت: رانندگان باید پیش از حرکت از سلامت خودرو و تجهیزات زمستانی خود مانند زنجیرچرخ اطمینان حاصل کنند.
وی همچنین توصیه کرد: در صورت شدت بارش یا کاهش دید شدید، از سفرهای غیرضروری خودداری شود.