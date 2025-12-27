ساخت تونلهای کندوان در سه شیفت کاری
ساخت تونلهای کندوان با بهرهگیری از تمام توان اجرایی و در سه شیفت کاری سرعت گرفته است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ عملیات احداث تونلهای محور کندوان با پشتیبانی و پیگیری استاندار مازندران و با بهرهگیری از تمام توان اجرایی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور با سرعتی بی سابقه در حال انجام است.
این طرح مهم ملی بهصورت سه شیفت و ۲۴ ساعته در حال اجراست و روزانه دو مرحله انفجار کنترلشده در دل کوههای البرز انجام میشود.
بر اساس اعلام عوامل اجرایی، پیشروی عملیات حفاری در این محور بین ۷ تا ۱۰ متر در شبانهروز ثبت شده است و این روند پرشتاب با حمایت استاندار مازندران و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ادامه خواهد داشت تا این طرح در زمان مقرر به مرحله بهرهبرداری برسد.
محور کندوان بهعنوان یکی از شریانهای اصلی ارتباطی شمال کشور، سالهاست نیازمند توسعه و ایمنسازی بوده و اجرای تونلهای جدید نقش مهمی در کاهش ترافیک، افزایش ایمنی و تسهیل تردد مسافران خواهد داشت.