به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، آخرین روز از هفته نخست مسابقات بین‌المللی تنیس ساحلی (BT۱۰) با معرفی برترین ها در زمین‌های کی کورت المپیک کیش برگزار شد.

در بخش مردان و در مرحله نیمه نهایی، تیم فرهان و شهریار اهرزاد مقابل زوج نوید آبیاری و رسول آراوند شکست خورد و در دومین بازی این مرحله تیم امیرعلی بنده نژاد و عرفان جوینده با عبور از سد زوج مهدی بازگیر و علیرضا رضایی جواز حضور در فینال را کسب کردند.

تیم امیرعلی بنده نژاد و عرفان جوینده در دیدار پایانی این مسابقات، با نتیجه ۶ بر یک و ۷ بر ۵ مقابل زوج آبیاری و رسول آراوند به پیروزی رسیدند تا هفته نخست این بازی‌ها با معرفی برترین‌ها به پایان برسد.

تیم عسل فرحبدنیا و یاسمن حیدری نیز در مرحله نهایی بخش بانوان با نتیجه ۲ بر یک مقابل تیم نازنین انوری و نیکی ثابتی پیروز شدند تا عنوان قهرمانی هفته نخست این رقابت‌ها را از آن خود کنند.

هفته نخست مسابقات بین‌اللمی تنیس ساحلی BT۱۰ با حضور ۶۰ ورزشکار در قالب ۸ تیم بانوان و ۲۲ تیم در بخش آقایان به پایان رسید و تیم‌ها برای حضور در هفته دوم این مسابقات به مصاف هم خواهند رفت.

سرداوری این رقابت‌ها بر عهده مجید گلچین سرداور نشان سفید کشورمان است و کسری حجازی در بخش مردان و سمیرا قدسی در بخش بانوان، مدیریت رویداد را بر عهده دارند.

هفته دوم این مسابقات از امروز در جزیره کیش آغاز شد و با پایان این هفته، رویداد بین‌المللی BT۵۰ با جایزه ۴ هزاردلاری از نهم تا یازدهم دی‌ برگزار می‌شود.

میلاد کی‌مرام مسئولیت کمیته تنیس ساحلی کشورمان را بر عهده دارد.