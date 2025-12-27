پخش زنده
نفرات و تیمهای برتر هفته نخست رقابتهای بینالمللی تنیس ساحلی (BT۱۰)، با پایان دیدارهای نهایی در کیش مشخص شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، آخرین روز از هفته نخست مسابقات بینالمللی تنیس ساحلی (BT۱۰) با معرفی برترین ها در زمینهای کی کورت المپیک کیش برگزار شد.
در بخش مردان و در مرحله نیمه نهایی، تیم فرهان و شهریار اهرزاد مقابل زوج نوید آبیاری و رسول آراوند شکست خورد و در دومین بازی این مرحله تیم امیرعلی بنده نژاد و عرفان جوینده با عبور از سد زوج مهدی بازگیر و علیرضا رضایی جواز حضور در فینال را کسب کردند.
تیم امیرعلی بنده نژاد و عرفان جوینده در دیدار پایانی این مسابقات، با نتیجه ۶ بر یک و ۷ بر ۵ مقابل زوج آبیاری و رسول آراوند به پیروزی رسیدند تا هفته نخست این بازیها با معرفی برترینها به پایان برسد.
تیم عسل فرحبدنیا و یاسمن حیدری نیز در مرحله نهایی بخش بانوان با نتیجه ۲ بر یک مقابل تیم نازنین انوری و نیکی ثابتی پیروز شدند تا عنوان قهرمانی هفته نخست این رقابتها را از آن خود کنند.
هفته نخست مسابقات بیناللمی تنیس ساحلی BT۱۰ با حضور ۶۰ ورزشکار در قالب ۸ تیم بانوان و ۲۲ تیم در بخش آقایان به پایان رسید و تیمها برای حضور در هفته دوم این مسابقات به مصاف هم خواهند رفت.
سرداوری این رقابتها بر عهده مجید گلچین سرداور نشان سفید کشورمان است و کسری حجازی در بخش مردان و سمیرا قدسی در بخش بانوان، مدیریت رویداد را بر عهده دارند.
هفته دوم این مسابقات از امروز در جزیره کیش آغاز شد و با پایان این هفته، رویداد بینالمللی BT۵۰ با جایزه ۴ هزاردلاری از نهم تا یازدهم دی برگزار میشود.
میلاد کیمرام مسئولیت کمیته تنیس ساحلی کشورمان را بر عهده دارد.