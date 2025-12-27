پخش زنده
کارشناس هواشناسی همدان گفت: وضعیت جوی استان از امروز با وزش شدید باد و بارش برف همراه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، روح الله زاهدی افزود: افزایش ابر و سرعت باد را امروز شاهد خواهیم بود و البته به تدریج در برخی نقاط بارشهای پراکنده را پیش بینی میکنیم و این شرایط فردا یکشنبه با وزش لحظهای باد شدید و بارش خفیف برف عمدتا در نقاط غرب استان همدان تداوم خواهد یافت.
او تاکید کرد: همچنین دوشنبه شب بارشها به نسبت بیشتر است و بخشهای جنوب، جنوب غرب، غرب و شمال استان همدان را پوشش خواهد داد، اما از اواسط روز سه شنبه سامانه بارشی از استان کاهش مییابد و افت دما را شاهد خواهیم بود.
کارشناس هواشناسی همدان با اشاره به کاهش شدید دمای کمینه از روز چهارشنبه تصریح کرد: از صبح چهارشنبه دمای هوا به منفی ۱۳ درجه خواهد رسید، اما این شرایط موقتی است و پایان هفته به تدریج از برودت هوا کاسته میشود.
زاهدی کمینه و بیشینه ایستگاه فرودگاه این شهر طی ۲۴ ساعت گذشته را منفی سه و پنج درجه سانتیگراد بیان کرد.
او گفت: در این مدت فامنین و قهاوند با منفی ۶ درجه سردترین و اسدآباد و نهاوند با ۱۱ درجه بالای صفر گرمترین نقطه استان همدان گزارش شده است.