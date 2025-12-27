پخش زنده
امروز: -
مجموعه داستانی «سرجوخه»، نمایش رادیویی «سناریو»، برنامه «تنها» و مجموعه «هایدی»، خبرهای امروز رسانه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه سه «سرجوخه»، را هر شب ساعت ۱۹ پخش میکند.
این مجموعه داستان زندگی دو شخصیت از دو طبقه اجتماعی مختلف با انگیزهها و کشمکشهای متفاوت است.
سه دوست با افرادی مرموز و تأثیرگذار روبهرو میشوند.
این داستان «سناریو»، است که هر روز ساعت ۱۶:۳۰ از رادیو نمایش پخش میشود.
برنامه «تنها»، امروز ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه از شبکه مستند پخش میشود.
شرکت کنندگان در این برنامه تنها با وسایلی که در یک کوله پوشتی جا میشود راهی مناطق مختلف میشوند و باید بر چالشهای سخت زندگی در طبیعت غلبه کنند.
شبکه نهال «هایدی»، را هر شب ساعت ۱۹:۳۰ پخش میکند.
این مجموعه ماجراهای دختر کوچکی است که با پدربزرگش ساکن کوههای آلپ است.