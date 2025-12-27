پخش زنده
امروز: -
چهار تن در منطقه آلواتان شهرستان میرآباد دچار حادثه ریزش بهمن شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ فرماندار شهرستان میرآباد گفت: ساعت ۳ بامداد امروز شنبه ۶ دیماه، در پی ریزش بهمن در منطقه آلواتان از توابع شهرستان میرآباد، چهار نفر که همگی از چوپانان منطقه بودند، دچار حادثه شدند.
سید حسامالدین بابگوره افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، دو نفر از حادثهدیدگان در همان لحظات اولیه با کمک مردم محلی از زیر بهمن نجات داده شدند.
بابگوره اظهارکرد: تاکنون پیکر یک نفر از حادثهدیدگان از زیر بهمن خارج شده و تلاشها برای یافتن یک فرد مفقودشده همچنان ادامه دارد.
وی گفت: پس از وقوع این حادثه نیروهای امدادی نیز به سرعت به محل اعزام شدند و در حال حاضر ۴ تیم جستوجو و نجات در منطقه آلواتان مشغول عملیات هستند.