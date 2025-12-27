به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ۱۶ پینگ پنگ باز در رقابت‌های انتخابی تیم ملی تنیس روی میز زنان برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان، باهم به رقابت پرداختند ۴ بازیکن رده بندی جهانی و ۱۲ بازیکن لیگ برتر تنیس روی میز در این انتخابی شرکت کردند. ده داور بین المللی این رقابت‌ها را قضاوت کردند. در نهایت، فاطمه یاری از استان مازندران قهرمان شد و ستایش ایلوخانی از همدان عنوان نایب قهرمانی را بدست آورد و مسافران لندن شدند.

دو ورزشکار بدون انتخابی وارد تیم ملی تنیس روی میز شدند. ندا شهسواری قهرمان رقابت‌های انفرادی بازی‌های کشور‌های اسلامی و شیما صفایی تنها لژیونر پینگ پنگ ایران در لیگ پرو A فرانسه، از سوی کادر فنی به اردوی تیم ملی راه یافتند.

مسابقات فینال تیمی قهرمانی جهان، اردیبهشت سال ۱۴۰۵ به میزبانی لندن برگزار خواهد شد.