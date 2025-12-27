پخش زنده
هشدارنارنجی هواشناسی آذربایجان غربی بیانگر فعالیت سامانه بارشی جدید و بارش برف و باران، وزش باد گاهی شدید و افت دما (۶ تا ۱۰ درجه سلسیوس) است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ درهشدار نارنجی شماره ۱۹ هواشناسی آذربایجان غربی آمده است: پیرو هشدار سطح زرد شماره ۳۸ و با توجه به تشدید فعالیت سامانه بارشی، وضعیت جوی استان همراه با بارش برف و باران، وزش باد گاهی شدید و افت دما (۶ تا ۱۰ درجه سلسیوس) پیش بینی میشود.
زمان شروع مخاطره بارش برف و باران، مه گرفتگی، کاهش محسوس دما از شنبه مورخ (۱۴۰۴/۱۰/۰۶) است.
این شرایط تا سه شنبه (۱۴۰۴/۱۰/۰۹) در کلیه مناطق بویژه جنوب و مرکز استان ادامه دارد.
دراثراین مخاطره احتمال لغزندگی، آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانهها و مسیل ها، کولاک برف در جادههای مواصلاتی، کاهش دید، یخ زدگی وجود دارد.
آمادگی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران - مدیریت در مصرف و توزیع حاملهای انرژی - خودداری از سفرهای غیر ضرور و احتیاط در ترددهای شهری و جادهای و تجهیز خودروها به لوازم زمستانی - اجتناب از تردد و اتراق در حاشیه رودخانهها و مسیلها و فعالیتهای کوهنوردی - پاکسازی دهانه پلها و لایروبی کانالها و آبروها - اطمینان از استحکام سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی به سبب وزش باد گاهی شدید - توجه به توصیههای کارشناسان جهاد کشاورزی ضروری است.