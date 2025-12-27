مسئول دفتر نمایندگی اوقاف شهرستان ماهنشان گفت: درآمد موقوفات این شهرستان از ۱۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۸ به حدود ۵۰۰ میلیون تومان در ۱۴۰۴ رسیده است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ به گفته شیری، موقوفات شهرستان ماهنشان عمدتاً شامل اراضی کشاورزی و روستایی است که بیشتر به‌صورت دیم کشت می‌شوند.

وی از اخذ ۹۰ درصدی اسناد موقوفات این شهرستان خبردادو گفت:امسال تاکنون ۷۴ سند تک‌برگی برای بخش از این موقوفات صادر شده است.

مسئول دفتر نمایندگی اوقاف ماهنشان با اشاره به نیات موقوفات شهرستان گفت: بیشتر نیات موقوفات این شهرستان در رابطه با امام حسین (ع) و تامین هزینه برخی مساجد و تکایا است و طبیعی است درآمد‌ها نیز پس از هزینه ضروری حفظ و نگهداری، صرف پرداخت هزینه‌های مجالس و مراسم عزاداری حضرت امام حسین (ع) و پرداخت هزینه‌های مساجد دارای موقوفه شود

نمونه آن اجرای مراسم تعزیه در روستا‌های گنج‌آباد و قزلو و کمک به برگزاری موکب اربعین اوقاف استان در مرز خسروی است.

شهرستان ماهنشان دارای دو امامزاده به نام‌های علمدار (ع) روستای پری و سید غریب خسروشاه (ع) در روستای اینچه سفلی و ۱۹۸ موقوفه شامل ۱۳۴ مسجد و حسینیه، ۶۲ موقوفه و ۳۷۹ رقبه است.

همچنین چهار موقوفه این شهرستان از سوی بانوان وقف شده و چهار موقوفه نیز دارای متولی خاص هستند که از سوی خودشان اداره می‌شوند.