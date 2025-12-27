رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری تصریح کرد: حفاظت از منابع طبیعی و به ویژه جنگل ها و مراتع بدون مشارکت و همراهی مردم ممکن نیست.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا افلاطونی با اشاره به محدود بودن منابع طبیعی کشور و روند رو به رشد آسیب به آنها، اظهار داشت: برای حفاظت از همه بخش های منابع طبیعی لازم است که عزمی همگانی با همراهی و مشارکت عمومی وجود داشته باشد و قوانین بالادستی نیز بر لزوم مشارکت بخش خصوصی تاکید دارند.

رئیس سازمان منابع طبیعی گفت: حدود ۱۳۷ میلیون هکتار از اراضی کشور عرصه‌های طبیعی است که حدود ۱۴ میلیون هکتار آن جنگل و ۸۰ میلیون هکتار مرتع است و مابقی نیز سایر عرصه‌های طبیعی هستند که حفاظت از آنها بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست.

افلاطونی با اشاره به تأکید برنامه هفتم و سایر اسناد بالادستی بر لزوم مشارکت مردم و بخش خصوصی در این زمینه تصریح کرد: باید با جدیت از ظرفیت های این قوانین استفاده کرد و با تعریف طرح‌های حفاظتی و صیانتی، منافع مشترک دولت و بخش خصوصی تامین شود.

وی درباره برنامه های سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری برای حفاظت از جنگل‌های هیرکانی اظهار داشت: جنگل‌های هیرکانی به ۱۰۴ حوزه آبخیز تقسیم شده و برای هر حوزه، طرح حفاظتی و جنگلداری نوین منطبق با قانون برنامه هفتم در حال تهیه است که پس از تأمین اعتبارات، به مرحله اجرا خواهد رسید.