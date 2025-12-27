پخش زنده
برداشت گل نرگس، از نرگسزارهای شهرستان بهبهان برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر جهاد کشاورزی بهبهان گفت: در این شهرستان ۲۷۰ هکتار نرگسزار وجود دارد که ۲۰ هکتار آن رویشگاه طبیعی است.
لاله نیرومند با اشاره به اینکه در نرگسزارهای بهبهان چهار نوع نرگس شهلا، مسکین، گل در و پنجه گربهای تولید میشود، ادامه داد: پیش بینی میشود امسال ۶۰ میلیون شاخه گل نرگس در شهرستان بهبهان برداشت شود.
وی ادامه داد: نرگسهای شهرستان بهبهان علاوه بر ارسال به شهرهای مختلف کشور به کشورهایی از جمله حوزه خلیج فارس، عراق، روسیه و ترکیه صادر میشود.