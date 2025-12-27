وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر نقش راهبردی بازرسی، نظارت و پاسخگویی در سلامت نظام اداری گفت: آموزش‌وپرورش امروز، نخستین‌بار به‌صورت واقعی در اولویت اول دولت قرار گرفته و در چنین شرایطی، نظارت هوشمند، پاسخگویی شفاف و نگاه اصلاحی در بازرسی، نقشی تعیین‌کننده در حفظ اعتماد عمومی و تحقق عدالت و کیفیت آموزشی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا کاظمی در گردهمایی تخصصی و کشوری روسای اداره های ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استان‌ها در اردوگاه شهید باهنر، با اشاره به جایگاه بازرسی و نظارت در نظام اداری گفت: بازرسی یکی از اساسی‌ترین ارکان سلامت یک جامعه و سلامت سازمان‌هاست. قوام و پایداری سلامت اداری، سلامت اجرایی، سلامت برنامه‌ای و حرکت در مسیر تحقق اهداف، بدون بازرسی و نظارت امکان‌پذیر نیست. هر برنامه راهبردی که طراحی می‌شود، چه در مرحله تدوین و چه در مرحله اجرا، نیازمند نظارت و ارزیابی مستمر است. اگر این حلقه وجود نداشته باشد، در عمل امکان اصلاح، بازخوردگیری و بهبود فرآیندها از بین می‌رود.

وزیر آموزش‌وپرورش افزود: بازرسی یعنی رصد درست مسیر حرکت سازمان، شناسایی انحراف‌ها، کمک به اصلاح امور و صیانت از سرمایه‌های انسانی، مالی و اجتماعی دستگاه. سلامت مالی، سلامت اخلاقی، سلامت رفتاری و سلامت حرفه‌ای، همه در سایه نظارت هوشمند و دلسوزانه محقق می‌شود.

کاظمی با تأکید بر نگاه تربیتی در حوزه نظارت گفت: در آموزش‌وپرورش، بیش از هر دستگاه دیگری باید نگاه تربیتی داشته باشیم. همان نگاهی که خداوند متعال در قبال بندگان خود دارد؛ خدایی که تا آخرین لحظه حیات، فرصت بازگشت و توبه را از انسان نمی‌گیرد. این نگاه باید در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، در بازرسی، در حراست و در گزینش جاری باشد.

وی تصریح کرد: اگر نگاه ما صرفاً مچ‌گیری باشد، سازمان آسیب می‌بیند. اما اگر نگاه اصلاحی، دلسوزانه و در عین حال قاطع باشد، هم سلامت اداری حفظ می‌شود و هم اعتماد کارکنان و مردم افزایش پیدا می‌کند.

وزیر آموزش‌وپرورش افزود: مأموریت بازرسی ناظر بر همه برنامه‌های یک دستگاه است؛ چه برنامه‌های ستادی، چه برنامه‌های استانی، منطقه‌ای و مدرسه‌ای و چه سایر مأموریت‌هایی که وجود دارد. به نظر من این، مأموریت اصلی و محوری مجموعه بازرسی است و سایر مأموریت‌ها، از جمله ارزیابی عملکرد، رسیدگی به شکایات و برنامه‌های دیگری که در کنار آن تعریف شده‌اند، در واقع مأموریت‌های ثانویه این مجموعه محسوب می‌شوند.

وی تصریح کرد: برای اولین بار، ۲۴۰۰ فضای آموزشی با بیش از ۱۱ هزار کلاس درس ساخته شد.

وی افزود: دوشنبه، گام دوم توسعه عدالت با حضور رئیس‌جمهور، جناب آقای حاجی‌میرزایی و همه عزیزان و با حضور رؤسای آموزش‌وپرورش سراسر کشور آغاز خواهد شد. این اجتماع بزرگ با سخنرانی رئیس‌جمهور برگزار می‌شود و گام دوم را شروع می‌کنیم تا یک جهش متفاوت رقم بخورد.

کاظمی گفت: نکته بعدی مربوط به افق تحول و مسیر تحولی آموزش‌وپرورش است. مسیر اصلی حرکت آموزش‌وپرورش، اجرای نقشه راه سند تحول بنیادین است. روح حاکم بر سند، همان کیفیت و عدالت است که امروز در کانون توجه دولت قرار دارد. اگر بخواهیم سند تحول بنیادین را در دو واژه خلاصه کنیم، می‌گوییم کیفیت و عدالت.

وی افزود: ما نقشه راه سند را با ۱۴۷ طرح طراحی کرده‌ایم و در قالب سامانه، رصد می‌کنیم اما چند پروژه کلان داریم؛ یکی تحول در برنامه درسی است که از پایه اول ابتدایی آغاز شده و امسال هم دو پایه دیگر را دنبال خواهیم کرد. دوم، تحول در ساختار نظام آموزشی است که در شورای عالی آموزش‌وپرورش در حال بررسی است. سوم، تحول در ساختار سازمانی آموزش‌وپرورش است که به سمت چابک‌سازی حرکت می‌کنیم و چهارم، تحول در حکمرانی نظام آموزش‌وپرورش که کاری بسیار دشوار اما ضروری است.