به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار لنجان در آیین افتتاح دفتر جذب، حمایت و تسهیل‌گری سرمایه‌گذاری این شهرستان با تأکید بر حرکت به‌سوی صنایع پاک و هایتک گفت: ظرفیت‌های گردشگری منطقه به‌ویژه بخش باغ‌بهادران، هنوز به‌درستی به اشتغال و توسعه تبدیل نشده و نیازمند برنامه‌ریزی منسجم است.

علیرضا بصیری افزود: در حال حاضر تنها دو مرکز بوم‌گردی فعال در شهرستان وجود دارد و با وجود باغ‌ویلا‌های فراوان، عایدی مؤثری برای اشتغال‌زایی حاصل نشده است.

وی بر لزوم فراهم‌سازی بستر مناسب و اجرای برنامه‌های هدفمند برای توسعه متوازن گردشگری تأکید کرد و خواستار همکاری همه دستگاه‌ها در تسهیل صدور مجوز‌ها و جذب سرمایه‌گذاران شد.

در این آیین همچنین بر نقش دفتر جذب و تسهیل‌گری سرمایه‌گذاری در فعال‌سازی طرح‌ها با رویکرد محرومیت‌زدایی و رونق اقتصادی تأکید و از دستگاه‌های اجرایی خواسته شد با هماهنگی کامل زمینه‌های اجرایی شدن طرح‌های گردشگری و صنایع پاک را فراهم کنند.