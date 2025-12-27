به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: تخلفات حوزه بهداشت و درمان از جمله دریافت‌های خارج از تعرفه، ویزیت‌های غیرمتعارف و نبود کارتخوان در برخی مطب‌ها جهت فرار مالیاتی، در دستور کار جدی نهادهای نظارتی و قضایی قرار گرفته است.

مهدی قویدل در نشست مشترک معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با جمعی از مسئولان حوزه بهداشت و درمان و متولیان شناسایی و برخورد با تخلفات پزشکی، ضمن اشاره به افزایش گزارش‌های مردمی در خصوص دریافت وجوه غیرقانونی از بیماران از طریق سامانه سجام افزود: موضوع دریافت‌های خارج از تعرفه و زیرمیزی در مراکز درمانی متعدد مشاهده شده و گزارش‌های متعددی از سوی سامانه سجام دریافت کرده‌ایم.

وی ادامه داد: در برخی شهرستان‌ها، اخذ ویزیت‌های غیرمتعارف و خارج از عرف توسط برخی پزشکان صورت می‌گیرد که این امر علاوه بر تضییع حقوق مردم، موجب بی‌اعتمادی در نظام سلامت است.

معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با بیان اینکه نبود دستگاه کارتخوان در مطب‌ها زمینه‌ساز فرار مالیاتی است، تصریح کرد: فرار مالیاتی از طریق عدم استفاده از کارتخوان، تخلف محسوب می‌شود و دادگستری موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد.

قویدل همچنین از برگزاری جلسات متعدد با دانشگاه علوم پزشکی کرمان خبر داد و گفت: در راستای برخورد با تخلفات این حوزه، از تمامی دستگاه‌های مرتبط از جمله پلیس امنیت اقتصادی، سازمان تعزیرات حکومتی، بیمه سلامت، امور مالیاتی، نظام پزشکی و نماینده دادستان برای مشارکت و هماهنگی دعوت شده است.

وی در پایان با تأکید بر صیانت از حقوق بیماران و شفاف‌سازی دریافت‌های مالی از مردم خاطرنشان کرد: پیگیری مطالبات بیمه‌ها در استان کرمان انجام شده و قریب دو همت از این مطالبات با پیگیری دستگاه قضائی، به مراکز درمانی پرداخت شده است.