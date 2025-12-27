عضو شورای عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره به بررسی لایحه بودجه در مجلس، تأکید کرد: واقعی‌سازی بودجه، مهار ناترازی‌ها و تقویت سرمایه‌گذاری داخلی، شرط تحقق اهداف رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه است.

حمیدرضا فولادگر، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به رویکرد دولت در تدوین لایحه بودجه سال آینده، گفت: در برنامه هفتم توسعه، هدف‌گذاری روشنی برای رشد اقتصادی انجام شده، اما تحقق این اهداف نیازمند فراهم بودن الزامات و پیش‌نیاز‌هایی است که در شرایط فعلی اقتصاد کشور با چالش‌هایی مواجه است.

وی با بیان اینکه دولت در تدوین لایحه بودجه ناگزیر به توجه به واقعیت‌های اقتصادی بوده است، افزود: محدودیت دسترسی به منابع، عدم تحقق بخشی از درآمد‌های پیش‌بینی‌شده، ناترازی‌های انباشته و کسری بودجه از جمله عواملی است که بر رویکرد دولت در تنظیم بودجه اثر گذاشته و فاصله‌ای میان اهداف برنامه‌ای و شرایط اجرایی ایجاد کرده است.

فولادگر با اشاره به وضعیت رشد اقتصادی در ماه‌های اخیر تصریح کرد: بر اساس آمار‌های رسمی منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی کاهش یافته و این موضوع هم با احتساب نفت و هم بدون احتساب نفت قابل مشاهده است. بخشی از این وضعیت به عدم تحقق درآمد‌ها و بخشی دیگر به افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی و تحولات منطقه‌ای بازمی‌گردد.

نماینده ادوار مجلس با تأکید بر نقش ناترازی‌ها در تضعیف رشد اقتصادی گفت: ناترازی در بخش‌هایی مانند انرژی و بودجه، مستقیماً بر توان تولیدی کشور اثر می‌گذارد. توسعه بخش‌هایی، چون صنعت، کشاورزی و معادن نیازمند زیرساخت‌های پایدار است و هرگونه اختلال در این حوزه‌ها، برنامه‌های توسعه‌ای را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: زمانی که کسری بودجه از مسیر‌های نادرست جبران شود، فشار تورمی افزایش می‌یابد و هزینه‌های تولید بالا می‌رود؛ در نتیجه تحقق اهداف اقتصادی با مانع جدی روبه‌رو می‌شود. از این رو مهار ناترازی‌ها و کاهش کسری ساختاری بودجه باید به‌عنوان یک اولویت در بررسی‌های مجلس مورد توجه قرار گیرد.

فولادگر با اشاره به بررسی لایحه بودجه در مجلس خاطرنشان کرد: یکی از ضرورت‌های اصلی، واقعی‌سازی بودجه سال آینده و پرهیز از پیش‌بینی‌های غیرقابل تحقق است تا کسری‌ها به سال‌های بعد منتقل نشود. در کنار آن، باید زمینه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری فراهم شود، چرا که منابع دولت محدود است و بدون مشارکت سرمایه‌های مردمی، تحقق رشد اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود.

عضو شورای عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تأکید کرد: بهبود محیط کسب‌وکار، تضمین حقوق مالکیت، حمایت عملی از تولید داخل و تقویت چرخه اقتصاد داخلی از مهم‌ترین الزامات عبور از شرایط فعلی است. این اقدامات در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌تواند نقش مؤثری در پایداری رشد اقتصادی ایفا کند.

وی در پایان افزود: در کنار اقدامات داخلی، تقویت توان اقتصادی، دفاعی و امنیتی کشور و افزایش ثبات، زمینه نقش‌آفرینی مؤثرتر ایران در عرصه بین‌المللی را فراهم می‌کند که خود می‌تواند به کاهش نااطمینانی‌ها و بهبود شاخص‌های اقتصادی منجر شود.