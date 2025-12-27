نشت گاز CO جان یک شهروند را گرفت
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرج گفت:نشت گاز منواکسیدکربن در یکی از ساختمانهای مسکونی شاهینویلا، باعث فوت یک شهروند و مسمومیت شدید یک نفر دیگر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، جابر خوشگرد اظهار کرد: در حادثه گازگرفتگی در شاهینویلا، خیابان ۱۲ شرقی، بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاههای ۳۰ و ۱۲ به محل حادثه اعزام شدند.
وی بیان کرد: با حضور آتشنشانان در محل حادثه مشخص شد یک نفر مونث حدوداً ۳۵ ساله بر اثر استنشاق گاز منواکسیدکربن (CO) جان خود را از دست داده و یک نفر دیگر مذکر حدوداً ۵۰ ساله نیز دچار مسمومیت شده است، آتشنشانان ضمن ایمنسازی کامل محل، فرد فوتشده را جهت اقدامات قانونی به عوامل انتظامی و بهشت سکینه و فرد مصدوم را برای ادامه روند درمانی به عوامل اورژانس تحویل دادند.
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج اشاره کرد: برای امدادرسانی به این حادثه، چهار نیروی عملیاتی به همراه دو دستگاه خودروی امدادی به محل اعزام شدند.
خوشگرد در پایان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی گفت: شهروندان حتماً از وسایل گرمایشی استاندارد استفاده کرده، از نصب دودکشهای مشترک بهشدت خودداری کنند، مسیر دودکشها را بهطور مستمر کنترل و بازدید کنند.