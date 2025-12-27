پخش زنده
همزمان با گسترش اقدامات جهانی برای محدودسازی اثرات منفی شبکههای اجتماعی بر کودکان، ایالت نیویورک سکوهای دیجیتال را به درج هشدار درباره پیامدهای روانی این فضا ملزم کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از رویترز، ایالت نیویورک قانونی تازه تصویب کرده است که بر اساس آن، شبکههای اجتماعی دارای قابلیتهایی مانند اسکرول بیپایان (بالا و پایین بردن صفحه بدون پایان)، پخش خودکار و فید الگوریتمی (چیدمان محتوا بر اساس علاقهمندیها) موظفاند هشدارهایی درباره آسیبهای احتمالی این ویژگیها بر سلامت روان کودکان و نوجوانان درج کنند.
کتی هوکول، فرماندار نیویورک، با اعلام این خبر تأکید کرد که حفظ امنیت شهروندان، بهویژه کودکان، از اولویتهای اصلی دولت محلی است. به گفته او، برخی قابلیتهای شبکههای اجتماعی کاربران را به استفاده افراطی تشویق کرده و میتوانند پیامدهای منفی برای سلامت روان داشته باشند.
بر اساس این قانون، سکوهایی که «فیدهای اعتیادآور»، «پخش خودکار محتوا» یا «اسکرول بینهایت» ارائه میدهند، مشمول مقررات خواهند بود. این قانون در صورتی اجرا میشود که فعالیت سکو بهطور کامل یا بخشی در ایالت نیویورک صورت گیرد، اما شامل کاربرانی که بهصورت فیزیکی خارج از این ایالت هستند، نمیشود.
همچنین، این قانون به دادستان کل نیویورک اختیار میدهد در صورت نقض مقررات، علیه سکوهای متخلف اقدام قانونی کرده و برای هر مورد تخلف، جریمهای مدنی تا سقف پنج هزار دلار درخواست کند.
این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که نگرانیها درباره تأثیر شبکههای اجتماعی بر سلامت روان کودکان در سطح جهانی رو به افزایش است. پیشتر، استرالیا استفاده کودکان زیر شانزده سال از شبکههای اجتماعی را ممنوع کرده و ایالتهایی مانند کالیفرنیا و مینهسوتا نیز قوانین مشابهی را به اجرا گذاشتهاند.
در همین حال، سخنگویان شرکتهای بزرگ فناوری از جمله تیکتاک، متا، اسنپ و آلفابت تاکنون واکنشی رسمی به این قانون نشان ندادهاند. این در حالی است که برخی مناطق آموزشی در آمریکا علیه شرکتهای فعال در حوزه شبکههای اجتماعی طرح شکایت کردهاند.
سال گذشته، سخنگوی رسمی دولت آمریکا در زمینه سلامت عمومی با صدور توصیهنامهای خواستار اتخاذ تدابیر حفاظتی بیشتر برای کودکان شد و پیشنهاد داد هشدارهایی مشابه هشدارهای محصولات آسیبزا روی شبکههای اجتماعی درج شود؛ اقدامی که اکنون در ایالت نیویورک به قانون تبدیل شده است.