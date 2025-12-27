پخش زنده
امروز: -
برنامههای «دکتر سلام»، با موضوع درمانهای نوین سنگ کلیه، «نَقل و نُقل»، با موضوع ازدواج جوانان و «پرسشگر»، با تمرکز بر جایگاه سوادآموزی و نقش آن در عدالت آموزشی، از شبکههای سیما پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه آموزش در تازهترین قسمت از برنامه «دکتر سلام»، به بررسی درمانهای نوین سنگ کلیه میپردازد.
در این برنامه دکتر امیرحسین کاشی، جراح اورولوژی و فلوشیپ اندویورولوژی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و عضو مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری، تازهترین روشهای تشخیصی و درمانی سنگ کلیه را برای مخاطبان تشریح میکند.
این قسمت از برنامه «دکتر سلام»، با اجرای دکتر فرهی، امروز ساعت ۱۳، از شبکه آموزش پخش میشود.
برنامه تلویزیونی «نَقل و نُقل»، در تازهترین قسمت خود با عنوان «وصل نیکان»، با محور پرداختن به موضوع ازدواج جوانان، امروز و یکشنبه ۷ دی ساعت ۲۳، از شبکه دو پخش میشود.
این قسمت از برنامه با تمرکز بر بررسی چالشها، الزامات و ظرفیتهای ازدواج جوانان، میزبان حجتالاسلام سیدرضا موسوی واعظ، ناصر پروانی و محمدحسین اصغری است. در این برنامه، مهمانان با نگاهی کارشناسی به موضوع ازدواج، ابعاد فرهنگی، اجتماعی و تربیتی این مسئله را مورد بررسی قرار میدهند.
«نَقل و نُقل»، با اجرای حامد عسکری از تولیدات گروه معارف اسلامی شبکه دو سیماست که در هر قسمت با حضور کارشناسان و فعالان فرهنگی، به یکی از موضوعات اجتماعی و فرهنگی روز میپردازد.
برنامه «پرسشگر»، با تمرکز بر جایگاه سوادآموزی و نقش آن در عدالت آموزشی، از شبکه آموزش پخش می شود.
در این برنامه دکتر علیرضا عبدی معلم و فعال عدالت تربیتی به صورت حضوری و دکتر رقیه فاضل عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان و پژوهشگر حوزه عدالت و مشارکت در آموزش، بهصورت تلفنی به بررسی وضعیت سوادآموزی، چالشها و مسیرهای ارتقای آن میپردازد.
این برنامه امشب ساعت ۲۲، با اجرای ناصر خیرخواه بهصورت زنده از شبکه آموزش پخش میشود.