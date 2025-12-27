برنامه‌های «دکتر سلام»، با موضوع درمان‌های نوین سنگ کلیه، «نَقل و نُقل»، با موضوع ازدواج جوانان و «پرسشگر»، با تمرکز بر جایگاه سوادآموزی و نقش آن در عدالت آموزشی، از شبکه‌های سیما پخش می‌شود.

«دکتر سلام»، «نَقل و نُقل» و «پرسشگر»، از قاب تلویزیون

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه آموزش در تازه‌ترین قسمت از برنامه «دکتر سلام»، به بررسی درمان‌های نوین سنگ کلیه می‌پردازد.

در این برنامه دکتر امیرحسین کاشی، جراح اورولوژی و فلوشیپ اندویورولوژی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و عضو مرکز تحقیقات بیماری‌های کلیوی و مجاری ادراری، تازه‌ترین روش‌های تشخیصی و درمانی سنگ کلیه را برای مخاطبان تشریح می‌کند.

این قسمت از برنامه «دکتر سلام»، با اجرای دکتر فرهی، امروز ساعت ۱۳، از شبکه آموزش پخش می‌شود.

برنامه تلویزیونی «نَقل و نُقل»، در تازه‌ترین قسمت خود با عنوان «وصل نیکان»، با محور پرداختن به موضوع ازدواج جوانان، امروز و یکشنبه ۷ دی‌ ساعت ۲۳، از شبکه دو پخش می‌شود.

این قسمت از برنامه با تمرکز بر بررسی چالش‌ها، الزامات و ظرفیت‌های ازدواج جوانان، میزبان حجت‌الاسلام سیدرضا موسوی واعظ، ناصر پروانی و محمدحسین اصغری است. در این برنامه، مهمانان با نگاهی کارشناسی به موضوع ازدواج، ابعاد فرهنگی، اجتماعی و تربیتی این مسئله را مورد بررسی قرار می‌دهند.

«نَقل و نُقل»، با اجرای حامد عسکری از تولیدات گروه معارف اسلامی شبکه دو سیماست که در هر قسمت با حضور کارشناسان و فعالان فرهنگی، به یکی از موضوعات اجتماعی و فرهنگی روز می‌پردازد.

برنامه «پرسشگر»، با تمرکز بر جایگاه سوادآموزی و نقش آن در عدالت آموزشی، از شبکه آموزش پخش می شود.

­در این برنامه دکتر علیرضا عبدی معلم و فعال عدالت تربیتی به صورت حضوری و دکتر رقیه فاضل عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان و پژوهشگر حوزه عدالت و مشارکت در آموزش، به‌صورت تلفنی به بررسی وضعیت سوادآموزی، چالش‌ها و مسیر‌های ارتقای آن می‌پردازد.

این برنامه امشب ساعت ۲۲، با اجرای ناصر خیرخواه به‌صورت زنده از شبکه آموزش پخش می‌شود.