نمایشگاه سنگ‌های معدنی و قیمتی شهرستان فردوس با هدف معرفی ظرفیت‌های معدنی، فرهنگی و تاریخی خراسان جنوبی، در مجموعه تاریخی–فرهنگی کاخ گلستان برپا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ، موزه‌ها و مجموعه‌های تاریخی به دلیل برخورداری از محوطه‌های اصیل و باهویت، از بهترین فضا‌ها برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگ، تاریخ و آداب و رسوم مناطق مختلف کشور به شمار می‌روند و برگزاری نمایشگاه‌ها در چنین محیط‌هایی، تأثیرگذاری فرهنگی و اجتماعی بالایی دارد.

در این نمایشگاه مجموعه‌ای از سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی ایرانی که از منطقه معدنی شهرستان فردوس اکتشاف شده‌اند، در کنار معرفی پیشینه تاریخی و معدنی خراسان جنوبی به نمایش گذاشته شده است.

یکی از بازدیدکنندگان خارجی این نمایشگاه، تنوع سنگ‌های قیمتی و تلفیق آن با روایت تاریخ و فرهنگ خراسان جنوبی را قابل توجه دانست و برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی را فرصتی ارزشمند برای معرفی ایران و ظرفیت‌های طبیعی و انسانی آن عنوان کرد.

برپایی این نمایشگاه فرصتی است برای به نمایش گذاشتن ظرفیت‌های طبیعت و هنر بشری که می‌تواند پیوندی مؤثر میان تاریخ، فرهنگ، معدن و گردشگری برقرار کرده و نقش مهمی در معرفی توانمندی‌های ملی در عرصه بین‌المللی ایفا کند.