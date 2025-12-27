به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ مهدی حصاری گفت: ارزش کشفیات کالای قاچاق در این مدت حدود ۸۶۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی افزود: در این بازه زمانی، ۲۶ طرح اجرا و ۴۳۶ پرونده مربوط به کشفیات انواع کالای قاچاق تشکیل شد و همچنین ۴۴۳ متهم دستگیر و ۱۲۶ پرونده بالای ۱۰۰ میلیون تومان ثبت شد.

سرهنگ حصاری تأکید کرد: کشف ۳۶ تن آرد، ۱۹ تن برنج، پنج تن روغن، ۷۱۱ تن کود شیمیایی و ۲۸ تن انواع فرآورده‌های جنگلی از جمله اقدامات مهم پلیس در این دوره بوده است.

وی افزود: اجرای این طرح‌ها نقش مهمی در حمایت از اقتصاد محلی و معیشت مردم، به ویژه در مناطق روستایی و عشایری استان، دارد و مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از تولیدات داخلی همچنان از اولویت‌های اصلی پلیس امنیت اقتصادی خراسان شمالی است.