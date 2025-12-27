پخش زنده
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اسدآباد از کشف ۳۷ سکه تاریخی مربوط به دوران ساسانیان در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، کامران اکبری شایگان گفت: متهمان پس از شناسایی و دستگیری به مراجع قضایی معرفی و تحویل شدند.
او تاکید کرد: این تعداد سکه در یک عملیات مشترک در شهرستان اسدآباد با همکاری یگان حفاظت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی این شهرستان، پلیس آگاهی و رئیس پاسگاه انتظامی منطقه چهاردولی صورت گرفت.
رئیس اداره میراثفرهنگی اسدآباد تصریح کرد: سکههای کشف شده برای بررسی دقیق تاریخی و تعیین اصل یا بدل بودن آنها به میراثفرهنگی استان منتقل شدند تا کارشناسان مربوطه نسبت به ارزیابی علمی و مستند اقدام کنند.
اکبری شایگان گفت: مردم باید در حفظ و حراست از آثار تاریخی کوشا باشند، چرا که این میراث گرانبها هویت و شناسنامه فرهنگی سرزمین ماست.