نشست شورای مدیران استانداری آذربایجانغربی به ریاست استاندار تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ در این نشست آخرین سیاستها، برنامهها و اولویتهای اجرایی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مدیران استانداری گزارش جامعی از روند پیشرفت پروژهها و طرحهای در حال اجرا ارائه کردند.
در این نشست همچنین با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای برنامههای توسعهای استان، بر ارتقای سطح هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، نظارت مستمر بر طرحهای اولویتدار و اتخاذ تصمیمات اجرایی لازم بهمنظور رفع موانع موجود در برخی پروژهها تأکید شد.