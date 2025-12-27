دومین رویداد ملی «نقش طوفان» با هدف استعدادیابی و پرورش هنرمندان نوجوان و رونمایی بیش از ۲۰۰ اثر هنری در حوزه هنر‌های تجسمی در سال جاری به همت «مرکز رشد نوجوان امید» برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرحله نخست رویداد ملی «نقش طوفان» در سال ۱۴۰۳ و هم‌زمان با نخستین سالگرد عملیات «طوفان‌الاقصی» وبه مناسبت شهادت سید مقاومت، شهید سید حسن نصرالله، در تهران برگزار شد. به مناسبت ۱۳ آبان همان سال، رویداد «نقش طوفان» در هفت استان کشور نیز اجرا شد که طی آن آثار ارزشمند و قابل توجهی توسط نوجوانان هنرمند خلق شد.

وحید عظیمی مدیر مرکز رشد نوجوان امید گفت: با توجه به وقایع جنگ ۱۲ روزه و هم‌زمان با سالگرد برگزاری نخستین دوره این رویداد، تصمیم بر آن شد که دومین دوره «نقش طوفان» مجدداً برگزار شود تا باشگاه‌های رشد استانی بتوانند از این فرصت برای شناسایی و پرورش استعداد‌های نقاشی، طراحی و گرافیک در نسل نوجوان بهره‌مند شوند.

وی افزود: این رویداد با مشارکت باشگاه‌های رشد نوجوان در ۲۰ استان کشور از جمله آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، البرز، سمنان (شهرستان شاهرود)، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، گلستان، چهارمحال و بختیاری، یزد، سیستان و بلوچستان و ... برگزار شد.

عظیمی گفت: مهم‌ترین هدف «نقش طوفان» چه در سال نخست و چه در سال دوم توجه به اهمیت «محتوا» در خلق آثار هنری بودو بر این اساس، هنرمند پیش از تولید اثر، نیازمند شناخت، مطالعه و تعمیق در موضوع انتخابی است. از این‌رو نوجوانانی که در این رویداد به خلق اثر با موضوعاتی، چون مقاومت، شهدا و جنگ ۱۲ روزه پرداختند، علاوه بر بهره‌مندی از راهنمایی مربیان و راهنماها، ناگزیر به مطالعه، تحقیق و تفکر عمیق‌تر درباره این مفاهیم شدند؛ فرآیندی که زمینه‌ساز تولید آثار فاخر و اثرگذار هنری است.

مدیر مرکز رشد نوجوان امید خاطرنشان کرد: در مجموع، حدود ۳۷۰ نوجوان در دومین رویداد ملی «نقش طوفان» شرکت کردند که بخش عمده‌ای از آنان را هنرمندان دختر تشکیل می‌دادند.

حاصل این رویداد‌ها که در بازه زمانی آبان‌ماه و روز‌های ابتدایی آذرماه ۱۴۰۴ برگزار شد، تولید ۲۲۷ اثر هنری بود که به دبیرخانه ارسال شد. این آثار مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند و در نهایت، تعدادی از آنها به‌عنوان نماینده‌ای از آثار تولیدشده، برای اکران عمومی انتخاب شدند.

آثار منتخب ین دوره قرار است هم‌زمان با ایام سالگرد و گرامیداشت شهادت سردار بزرگ اسلام، شهید حاج قاسم سلیمانی، در اختتامیه کشوری این رویداد در تهران به نمایش عمومی گذاشته شوند.