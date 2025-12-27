سند ارتقای بهره‌وری می‌تواند حلقه اتصال برنامه‌ریزی به نتیجه‌بخشی و ابزاری برای حکمرانی توسعه در استان باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان استاندار کرمان با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد توسعه در استان گفت: منابع در استان کرمان کم نیست، اما بهره‌وری پایین است و تدوین سند ارتقای بهره‌وری می‌تواند حلقه اتصال برنامه‌ریزی به نتیجه‌بخشی و ابزاری برای حکمرانی توسعه در استان باشد.

دکتر محمدعلی طالبی شنبه ۶ دی‌ماه در دهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان:

وی افزود: در استان کرمان منابع کم نیست و مسئله اصلی کمبود منابع نیست، بلکه بهره‌وری پایین است و این سند می‌تواند حلقه مفهومی بین برنامه‌ریزی و نتیجه‌بخشی باشد

طالبی گفت: سند بهره‌وری شرط تحقق رشد پایدار و افزایش رقابت‌پذیری استان است.

استاندار کرمان گفت: این سند باید دارای شاخص‌های شفاف، مسئولیت‌های مشخص و نظام پایش مستمر باشد تا به نتیجه لازم برسد و به ابزاری برای حکمرانی توسعه در استان تبدیل شود