رئیس اداره امور عشایر استان قزوین از اختصاص کُدپستی ویژه به خانوارهای عشایری استان برای نخستینبار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سعید ابیت گفت: با اجرای تفاهمنامه منعقدشده میان سازمان امور عشایر ایران و شرکت ملی پست، خانوارهای عشایری استان قزوین نیز همانند سایر استانها از کُدپستی اختصاصی عشایری برخوردار میشوند.
وی هدف از اجرای این طرح را ایجاد عدالت ارتباطی و شناسایی دقیق محل استقرار عشایر عنوان کرد و افزود: بر اساس این طرح برای هر خانوار عشایری در قشلاق، میانبند و ییلاق یک کُدپستی مجزا تعریف خواهد شد که امکان ارسال و دریافت مستقیم مرسولات پستی را در هر یک از این مناطق فراهم میکند.
ابیت تصریح کرد: اجرای این طرح علاوه بر ارتقای چرخه توزیع و مبادلات، زمینه فروش مستقیم تولیدات عشایر و تقویت اقتصاد خانوارهای عشایری را فراهم خواهد کرد.
رئیس اداره امور عشایر استان قزوین با اشاره به هماهنگیهای انجامشده با ادارهکل پست استان افزود: با انعقاد تفاهم برای واگذاری نمایندگی توزیع مرسولات به شرکت تعاونی عشایری، فرآیند تخصیص کُدپستی ویژه عشایر طی روزهای آینده عملیاتی میشود.