به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل جلال آفاقی در بازدید از ساختمان مدیریت بحران که به مناسبت روز ملی ایمنی صورت گرفت، ضمن تأکید بر روش‌های علمی مقابله با حوادث به‌ویژه در حیطه عمرانی و رعایت استاندارد‌های مرتبط با ساخت بناها، ارتقای شاخص‌های ایمنی و توسعه آگاهی و فرهنگ عمومی را خواستار شد.

وی افزود: نیازسنجی ماشین‌آلات و تجهیزات مقابله با مخاطرات محتمل در استان و بهره گیری از امکانات تخصصی به‌روز و کارآمد باید مورد توجه مدیرکل مدیریت بحران استان قرار گیرد.

دادستان مرکز استان اردبیل ضمن بررسی وضعیت آمادگی دستگاه‌های مرتبط استانی در قبال هرگونه بلایای طبیعی و حوادث احتمالی گفت: دستگاه‌های اجرایی در برابر بلایای طبیعی بایستی آمادگی کامل را داشته باشند.

در تقویم رسمی کشور، سالروز زلزله غم بار بم و «روز ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی» نامیده شده است. هدف از آن جلب نظر و توجه عمومی به عواقب ناشی از وقوع پدیده‌های طبیعی، شناسایی عوامل پیشگیری و کاهش خسارات ناشی از آن و گسترش فرهنگ ایمنی در جامعه می‌باشد.