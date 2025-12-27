وزارت امور خارجه چین اعلام کرد: در واکنش به فروش تسلیحات به منطقه تایوان چین از سوی آمریکا، چین با اقدام متقابل برخی نهاد‌ها و شرکت‌های آمریکایی را تحریم می‌کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اقدام متقابل اعلام شده در وبسایت این وزارتخانه مبنی بر تحریم ۲۰ موسسه صنایع نظامی و ۱۰ تن از مدیران ارشد این موسسات گفت: چین مطابق مفاد مربوط به «قانون ضد تحریم کشور‌های خارجی جمهوری خلق چین»، تدابیر متقابل علیه ۲۰ موسسه صنایع نظامی و ۱۰ مدیر ارشد را که در فروش سلاح به منطقه تایوان در سال‌های اخیر دست داشته‌اند، اتخاذ می‌کند.

این مقام چینی تاکید کرد: مساله تایوان در محور منافع چین قرار دارد و خط قرمز اول در مناسبات چین و آمریکاست، بنابراین هرگونه اقدام تحریک‌آمیز و عبور از این خط قرمز با مقابله مقتدرانه چین مواجه خواهد شد و هر موسسه و یا فردی که در فروش سلاح به منطقه تایوان دست داشته باشد، بهای اشتباهات خود را خواهد پرداخت.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت: چین برای دفاع قاطع از حاکمیت ملی، امنیت و تمامیت ارضی همچنان تدابیر قاطع و قوی را در پیش خواهد گرفت.