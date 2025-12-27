پخش زنده
امروز: -
در قالب طرح نظارتی ویژه شب یلدا تعزیرات حکومی خراسان جنوبی ۹۲ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی در گفتوگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: طرح نظارتی ویژه شب یلدا از ۱۵ آذر تا ۳ دی ماه با مشارکت ۳۰ تیم نظارتی در استان اجرا شد که ۹۲ مورد بازرسی در این مدت انجام شد.
محدثی نژاد افزود: در این بازرسی ها از ۲۱ واحد صنفی ثبت تخلف شد که هیچ کدام منجر به تشکیل پرونده و محکومیت نشد.
وی گفت: بیشترین تخلفات ثبت شده تخلفات صنفی از جمله نبود فاکتور و ارائه نشدن فاکتور معتبر بوده است.