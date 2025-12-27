به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما گفت: طرح نظارتی ویژه شب یلدا از ۱۵ آذر تا ۳ دی ماه با مشارکت ۳۰ تیم نظارتی در استان اجرا شد که ۹۲ مورد بازرسی در این مدت انجام شد.

محدثی نژاد افزود: در این بازرسی ها از ۲۱ واحد صنفی ثبت تخلف شد که هیچ کدام منجر به تشکیل پرونده و محکومیت نشد.

وی گفت: بیشترین تخلفات ثبت شده تخلفات صنفی از جمله نبود فاکتور و ارائه نشدن فاکتور معتبر بوده است.